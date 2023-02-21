В Омске на мостах имени 60-летия ВЛКСМ, Ленинградском и метромосту появились камеры «на пристегнутый ремень»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 9 февраля в Омске заработали новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как пояснили в Госавтоинспекции Омской области, на трех городских мостах установлены камеры, которые фиксируют, пристегнут ли ремень безопасности водителя и горят ли фары дневного света.

Такие комплексы установлены на мостах имени 60-летия ВЛКСМ, Ленинградском и метромосту. Также система фиксирует превышение разрешенной скорости.

Камеры такой фотофиксации способны делать до 25 снимков высокого качества. Эти снимки анализирует искусственный интеллект: нейросети обучены находить на снимках руль, руки, ремни безопасности и мобильные телефоны. Система выявляет непристегнутый ремень безопасности (штраф 1000 рублей).

Неправильно пристегнутый ремень, даже если он будет защёлкнут, рассматриваться камерами и инспекторами как нарушение. После искусственного интеллекта снимки просматривают инспекторы. Распознать камеру «на ремень» просто. Она отличается специальными фонарями подсветки, помогающими заглядывать внутрь салона. Для этих целей стандартная полицейская камера фото- и видеофиксации практически любой модели оснащается дополнительным мощным ИК-прожектором.