В Омске в День защитника Отечества синоптики прогнозируют снег с дождем

Омичей ждет слякоть Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Омской области пройдет снег с дождем. Воздух прогреется до +1 градуса. Погода в Омске в праздничный день однозначно порадует.

Ночью 23 февраля температура воздуха опустится 0...-5, при прояснении до -10 градусов. Днем столбик термометра покажет от -4 до +1 градуса. В течение суток на территории региона ожидаются осадки в виде снега и дождя. Ветер южный, юго-западный. Его скорость составив 8-13 метров в секунду. В ночные часы местами порывы до 18 метров в секунду. Синоптики прогнозируют гололедные явления и налипание мокрого снега в отдельных районах Омской области.

В пятницу, 24 февраля, ожидается похолодание до -10 градусов. Осадки в виде снега сохранятся. Местами метели.

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