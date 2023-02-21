С экс-главы обанкротившегося правительственного фонда «Жилище» Мирсаяпова через суд взыскивают 35 миллионов рублей

Так должен был выглядеть один из проектов фонда - микрорайон Дубрава.

Конкурсный управляющий фонда развития жилищного строительства Омской области «Жилище» Максим Гапонов уведомил в ЕФРСБ, что подал в арбитражный суд исковое заявление к бывшему руководителю фонда Рустаму Мирсаяпову. Последний, по версии истца, причинил фонду 35,5 миллионов рублей убытков.

Фонд «Жилище» был создан при правительстве Омской области в ноябре 2012 года в период управления губернатора Виктора Назарова. Организация была призвана формировать рынок доступного жилья и выступать заказчиком-застройщиком при возведении домов эконом-класса. Но дома стали долгостроями, а сам фонд летом 2017 года подал на банкротство. В 2020-м его таковым и признали.

Ответчик - Рустам Мирсаяпов - возглавлял фонд до марта 2015 года. После этого он занялся бизнесом. А весной 2019 года вообще переехал в Москву.

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