В 2023 году в Омской области благоустроят 102 парка и сквера

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, на благоустройство 102 парков и скверов в регионе в 2023 году направят 535,5 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Работы проведут в Омске, Усть-Ишиме и на объектах в Азово, Знаменском, Исилькульском, Муромцевском районах.

- Работа по нацпроекту не останавливается — в этом году в регионе появятся более 100 обновлённых зон рекреации, — рассказал Александр Бурков.

Всего за пять лет в Омской области благоустроили больше 300 парков и скверов. Территории благоустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

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