Омская предпринимательница перевела мошенникам 4 миллиона рублей

Когда-нибудь омичи научатся распознавать телефонных мошенников. Когда-нибудь в другой жизни. Фото: Даниил ОПАРИН

Омская предпринимательница, занимающаяся изготовлением головных уборов, попалась на удочку телефонных мошенников. Женщина отдала злоумышленникам 4 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, на телефон 62-летней омички поступил звонок от неизвестного, представившегося дознавателем УМВД по городу Москве. Звонивший убедил, женщину, что якобы кто-то по доверенности оформил на нее кредиты в нескольких финансовых организациях. Лже-полицейский пояснил перепуганной предпринимательнице, что ей следует срочно снять все наличные и перевести их на «безопасные счета». К разговору также подключились и «сотрудники Центробанка РФ».

Омичка, одурманенная злоумышленниками, последовала инструкциям собеседников и сняла 2 миллиона рублей со счета в одном банка, еще 2 миллиона рублей — в другом. Все 4 миллиона рублей она перевела небольшими суммами на счет собеседников. Вечером женщина рассказала обо все близким и только тогда до нее дошло, что она стала жертвой мошенников.

В настоящее время в отношении по факту преступления заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, ранее 52-летняя жительница Черлакского района Омской области лишилась 100 тысяч рублей, пытаясь продать свою корову в соцсети.

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