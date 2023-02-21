Росреестр: жители Москвы и Самары активно покупали омские квартиры в декабре 2022 года

Фото: Андрей АБРАМОВ

Омский Росреестр рассказал о необычном и давно забытом явлении для Омской области на рынке недвижимости. Как оказалось, в конце 2022 года москвичи и жители Подмосковья активно покупали квартиры в Омске. Всего за 4 квартал совершено 278 сделок, где покупателями выступили граждане, прописанные в других регионах страны. Все они подавали заявления на регистрацию прав на недвижимость, размещенную в Омской области.

- Из них жители Самарской области подали 44 экстерриториальных заявления (это 16 % от общего количества принятых в других регионах заявлений), на втором месте – москвичи, подавшие 34 экстерриториальных заявления (12 %), на третьем месте – жители Краснодарского края, которые подали 26 экстерриториальных заявлений (9 %), - уточняет пресс-служба омского Росреестра.

Сами омичи чаще покупают квартиры за пределами региона, но в границах Сибирского федерального округа.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru