Омские пожарные спасли восьмерых жителей из горящей пятиэтажки

Фото: МЧС России по Омской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, поздно вечером в понедельник в пятиэтажном доме секционного типа случился крупный пожар. В горящую многоэтажку Октябрьского округа выехали шесть пожарных машин и больше 20 спасателей.

- Прибыв по указанному адресу, спасатели увидели, что из окон комнаты на пятом этаже идет черный дым, а в подъезде плотное задымление. Самостоятельно вышли 15 жильцов, еще восьмерых эвакуировали звенья газодымозащитной службы, - рассказали в пресс-службе омского управления МЧС России.

Пожар удалось ликвидировать ночью 21 февраля. Пока устанавливают возможные причины возгорания и нанесенный огнем материальный ущерб. Известно, что огонь повредил внутреннюю отделку комнаты, мебель и вещи домашнего обихода на площади 10 квадратных метров, кроме того, закопчены стены на лестничной клетке в подъезде.

- Пожар ликвидирован в 00 часов 48 минут по местному времени. К тушению пожара от МЧС России привлекались 24 человека и 6 единиц техники. Работало 4 звена газодымозащитной службы, - подвели итог спасатели. .

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