Экологический курс для детей «ВодаЖизнь» доступен на всех сайтах Росводоканала

С 21 февраля на корпоративных сайтах всех предприятий группы компаний «Росводоканал» открыт образовательно-познавательный раздел «ВодаЖизнь». Наиболее интересным для пользователей, особенно для детей, станет одноименный бесплатный экологический курс «ВодаЖизнь».

На онлайн-уроке дети смогут узнать о свойствах воды, ее круговороте в природе, и о том, какой путь она проходит от водоисточника до крана. На протяжении всего обучения гид-учитель Капелька расскажет о работе водоканала – как очищается вода, как она попадает в дом и как возвращается обратно в окружающую среду. Благодаря интерактивному формату материал урока доступен и интересен для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Найти раздел легко – в верхнем меню на любом из сайтов «Росводоканала» нужно нажать «ВодаЖизнь», а экологический курс находится на странице «Уроки чистой воды». Кликнув кнопку «Начать урок» и пройдя несложную регистрацию, запустится увлекательная игра-обучение. По окончании курса предлагается тестирование, по итогам которого ученик может получить звание «Хранитель воды» и специальный сертификат.

Кроме того, на страницах раздела «ВодаЖизнь» пользователи смогут познакомиться с мифами и фактами о воде, узнать полезные сведения о жизненно важном ресурсе, посмотреть видеоканал и почитать Сказки о воде, авторы которых – дети сотрудников водоканалов.