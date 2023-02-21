В одном из омских колледжей установили мемориальную доску герою СВО Илье Борцу

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омском аграрно-техническом колледже установили мемориальную доску герою, погибшему СВО. Матрос военной службы Илья Дмитриевич Борец, закончивший этот ссуз, также за воинский подвиг посмертно представлен к ордену Мужества. Открыли памятную доску директор аграрно-технологического колледжа Олег Будник и мама Ильи Дмитриевича Елена Мерри.

- Прямо сейчас наши современные герои оказываются в ситуациях между жизнью и смертью, в ситуациях, требующих от человека проявления мужества, а иногда и настоящей воинской доблести. В зоне специальной военной операции сейчас находятся наш педагог Денис Николаевич Малкоедов, выпускники нашего колледжа. Администрацией колледжа было принято решение провести турнир по греко-римской борьбе памяти Ильи, - отметил Олег Будник.

На митинге выступили заместитель начальника управления профобразования министерства образования Оксана Гордиенко, представитель Кировского военкомата Елена Антонова, член попечительского совета колледжа Татьяна Растягаева, а также выпускник колледжа, лучший и близкий друг Ильи Азамат Муханов. В завершении торжественной части все группы колледжа, педагоги и гости церемонии возложили цветы к мемориальной доске.

Илья Дмитриевич Борец служил в 155 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Погиб весной 2022 года при исполнении служебного воинского долга в бою во время проведения Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине. Посмертно представлен к ордену Мужества. В Омском аграрно-технологическом колледже Илья Дмитриевич учился по специальности «Механизация сельского хозяйства».