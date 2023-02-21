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НовостиОбщество21 февраля 2023 6:18

В Омске музыкальный open-air «СимфоПарк» в 2023 году продолжится два дня

Мероприятие запланировано на 1 и 2 июля в парке на Королева
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: Ковернева Виктория

Фото: Ковернева Виктория

Два дня продолжится музыкальный open-air «СимфоПарк» грядущим летом. Об этом Омскрегиону заявила директор Омской филармонии Ирина Лапшина.

Руководитель подчеркнула, марафон решили продлить по просьбам омичей. Многие с нетерпением ждут летних мероприятий от филармонии. К слову, один из дней будет посвящен джазу.

- В этом году мы впервые хотим провести «СимфоПарк» в течение двух дней — 1 и 2 июля. При этом второй день будет больше посвящен джазу. Мы делаем это, основываясь на пожеланиях наших слушателей, - рассказала Лапшина.

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