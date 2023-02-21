Сергей Шелест заявил об очищенных за ночь центральных магистралях Омска

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Об очищенных за ночь центральных магистралях Омска заявил мэр города Сергей Шелест. По словам градоначальника, это было необходимо, чтобы избежать утренних пробок.

- Городские дорожные службы в течение вчерашнего дня просыпали противогололедными материалами основные маршруты, в приоритете у дорожников - дороги 1-3 категории, на которые выпадает основной автомобильный трафик, - написал в телеграм-канале мэр.

Дорожники вышли на работу с восьми вечера 20 февраля. От снега были очищены улицы Герцена, Орджоникидзе, Красный Путь, Березовая, Северные, пр. К. Маркса, Иртышская набережная, Конева, 70 лет Октября, Суворова, Богдана Хмельницкого, Масленникова, 21-я Амурская, и другие.

Правда, из-за непрекращающихся осадков по уже очищенным участкам пришлось заново пускать технику, чтобы произвести прометание дорог. С некоторых улиц удалось даже вывезти снег.

- Так, в планах на день у «УДХБ» - вывезти снег с ул. Интернациональная, ул. Красный Путь, ул. 50 л. Профсоюзов ,ул. 2-й Красной Звезды, проспекта Космический, улиц Граничная, Сибирская, дублера ул. Лукашевича и других, - пояснил Сергей Шелест.

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