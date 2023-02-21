Омский регоператор занимается развитием корпоративного спорта

Фото: ООО "Магнит".

Завершилась 52-ая областная зимняя спартакиада трудящихся отрасли жизнеобеспечения. Спортивный праздник проходил в санатории «Коммунальник» и уже традиционно в состязаниях на силу, ловкость и выносливость приняла участие команда регионального оператора «Магнит».

Фото: ООО "Магнит".

В состав команды регионального оператора Омской области по обращению с ТКО вошли специалисты абонентского отдела, юристы, операторы МСК. Поддержку участникам спартакиады обеспечила дружная команда болельщиков.

Фото: ООО "Магнит".

Программа спартакиады включала в себя дартс, стрельбу, настольный теннис, лыжи и эстафету «Веселые старты». Бронзовым призёром в стрельбе стала команда компании «Магнит».

Соревнования прошли на одном дыхании. Команда регоператора «Магнит» заняла бронзовое место в стрельбе из электронного оружия и поднялась в общей турнирной таблице по сравнению с прошлым годом на две позиции.

Фото: ООО "Магнит".

«Спартакиада – это всегда атмосфера юмора, дружбы и возможность общения с коллегами, а не просто соревнования. У нас в компании нет профессиональных спортсменов, но мы не гонимся за медалями, с удовольствием участвуем в соревнованиях, занимаемся спортом для себя, ведь это помогает поддерживать организм в тонусе и сближает нас в работе», - говорит ведущий специалист юридического отдела Елена Касаева.

Закрывая соревнования, главный судья соревнований Максим Романенко, отметил: «Мы регулярно проводим два масштабных мероприятия – летнюю и зимнюю спартакиады, в которых принимают участие сотрудники отрасли жизнеобеспечения региона. Мне приятно, что с каждым годом к участию присоединяются новые команды. Корпоративный спорт – это не только занятия физкультурой, приобщение к здоровому образу жизни и часть социальной политики ответственных работодателей, заботящихся о здоровье персонала, но еще и, единение коллективов, возможность для взаимодействия коллег в команде».