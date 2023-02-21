В Омской области в 2023 году проведут капитальный ремонт в 94 медучреждениях

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Омской области в 94 медицинских учреждениях проведут капитальный ремонт. На эти цели из федерального и областного бюджета были направлены 787 миллионов рублей.

В перечень учреждений, где будет проведен капремонт в этом году, попали 24 городские поликлиники и 70 учреждений в районах, в том числе 21 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), 7 поликлиник ЦРБ, 2 участковые больницы и 11 врачебных амбулаторий. Ремонтные работы уже стартовали на 66 объектах.

Так, в Называевском районе в этом году планируют приступить к ремонту в поликлинике местной ЦРБ и во врачебной амбулатории в селе Лорис-Меликово.

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