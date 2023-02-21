В Омской области женщина потеряла 100 тысяч рублей, пытаясь продать корову в интернете

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Жительница Омской области лишилась сбережений при попытки продать свою корову.

Как рассказала 52-летняя сельчанка полицейским, она разместила в соцсети объявление о продаже коровы. Вскоре на него откликнулся потенциальный покупатель. В ходе переписки неизвестный под различными предлогами выманил у женщины 100 тысяч рублей.

По факту произошедшего правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Отметим, по информации УМВД России по Омской области, на территории региона за минувшие сутки были зарегистрированы 25 дистанционных преступлений.

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