В Омске мать двоих детей попалась на пьяном вождении

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

В Омске экипаж ДПС остановил автомобиль «Тойота Витц» на улице Красный Путь. При проверке документов выяснилось, что у водителя — 36-летней женщины — были признаки опьянения. От прохождения медосвидетельствования омичка отказалась. Примечательно, что в салоне иномарки находились двое малолетних детей.

На женщину госавтоинспекторы составили протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования и нарушение требований к перевозке детей.

Нетрезвую омичку вместе с детьми доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

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