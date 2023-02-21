В Омске мать двоих детей попалась на пьяном вождении

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.
В Омске экипаж ДПС остановил автомобиль «Тойота Витц» на улице Красный Путь. При проверке документов выяснилось, что у водителя — 36-летней женщины — были признаки опьянения. От прохождения медосвидетельствования омичка отказалась. Примечательно, что в салоне иномарки находились двое малолетних детей.
На женщину госавтоинспекторы составили протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования и нарушение требований к перевозке детей.
Нетрезвую омичку вместе с детьми доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль отправили на штрафстоянку.
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