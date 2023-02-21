Омск вновь с утра встал в 8-балльные пробки

Фото: Яндекс.Карты.

Омск сегодня утром, 21 февраля, встал в восьмибалльные пробки. Дорожную ситуацию осложняют выпавшие осадки и частичное перекрытие Ленинградского моста на капремонт.

На данный момент затруднения движения наблюдаются на улицах Богдана Хмельницкого, Думской, Конева, Октябрьской, Фрунзе, Куйбышева, Кемеровской, Красном Пути, Маяковского, Масленникова, Орджоникидзе, 3-й Енисейской, 3-й Островской, 70-лет Октября и проспекте Карла Маркса. Заторы наблюдаются на Комсомольском, Октябрьском (Горбатом), Фрунзенском, Ленинградском мостах и Метромосту.

Напомним, вчера вечером, 20 февраля, Омск встал в 10-балльные пробки. Такого не было даже в Новый год.

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