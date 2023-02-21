«Авангард» одержал победу над астанинским «Барысом» на льду «G-Drive Арены»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

В понедельник, 20 февраля, «Авангард» встретился с астанинским «Барысом» на льду «G-Drive Арены» в Омске. Игра завершилась победой омичей — счет 4:3.

У «Авангарда» в матче отличились Алексей Береглазов, Иван Телегин, Арсений Грицюк и Алекс Броадхёрст. Гол последнего принес победу команде.

У «Барыса» отличились Антон Сагадеев, оформивший «дубль» в ворота омичей, и Кирилл Савицкий.

Напомним, в среду, 22 февраля, «Авангард» сыграет с ярославским «Локомотивом». Матч пройдет в Омске на «G-Drive Арене»

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