Заболеваемость коронавирусом в Омской области увеличилась на 45%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 45% в Омской области увеличилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- В период с 13 по 19 февраля зарегистрирован рост заболеваемости на 45% по сравнению с предыдущей неделей. Наибольшее число заражений зарегистрировано в городе Омске, Омском, Тарском и Калачинском районах. Всего зафиксировано 1 125 случаев, уточнили в ведомстве.

Отметим, что увеличение количества пациентов с диагнозом «ковид» увеличивается вот уже три недели. Больше всего заболевших выявили в возрастной группе от 29 до 40 лет, почти в 95% случаев болезнь протекает в форме ОРВИ. Однако уровень смертности вырос до 2%.

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