Перебои с газом ожидаются на севере Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Омской области ожидаются перебои с подачей газа. Сообщение появилось в паблике администрации города Тары.

Как поясняет поставщик ООО «Тевризнефтегаз», это связано со снижением давления природного газа, как это было в ноябре-декабре 2022 года.

- Информируем жителей города, использующих природный газ на нужды отопления и пищеприготовления, о возможном аварийном отключении ГРПШ. Просим проверить работоспособность резервных источников и быть готовым к их применению, - предупреждают жителей.

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