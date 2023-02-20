Омичам предложили поставить светофор недалеко от Ленинградского моста

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Недалеко от Ленинградского моста омичам предложили поставить светофор. Опрос появился в группе департамента транспорта во Вконтакте.

Вопрос касается поворота на улице Енисейской, который ведет на объездную дорогу вокруг ТРЦ «Континент». Именно там происходят одни из самых страшных аварий и опасных нарушений ПДД.

- В частности, вызывает затруднение выполнение левого поворота с улицы Енисейской в направлении Торгового города, - уточнили в ведомстве.

Пока большинство омичей считают, что на этом участке светофор необходим.

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