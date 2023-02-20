Пожарный автомобиль застрял в пробке на Ленинградском мосту в Омске

Фото: РИА «СуперОмск»
В Омске на Ленинградском мосту в пробку попал пожарный автомобиль. Кадрами с места событий делится РИА «СуперОмск».
Все произошло около четырех часов дня. Машина направлялась на Левый берег через частично перекрытый Ленинградский мост. Но проехать спецтехника так и не смогла из-за огромной пробки. Не помогли звуковые сигналы и маячки.
Водитель принял решение развернуться и сменить маршрут.
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