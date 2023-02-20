Владимир Куприянов-младший заподозрил в нечестности перевозчиков, поднявших цены на проезд

Фото: vomske.ru

В нечестности перевозчиков, поднявших цены на проезд, заподозрил Владимир Куприянов-младший. Вице-мэра цитирует 12 канал.

- Далеко не все перевозчики, работающие на нерегулируемых тарифах, пошли на этот шаг — ссылаясь на тяжёлую экономику свою, поднимают цены на проезд. Но могу сказать, что, во-первых, не все частные перевозчики это сделали, а значит экономика многих позволяет возить с прежней платой, - высказался вице-мэр.

Напомним, что частные перевозчики после нового года стали постепенно поднимать стоимость проезда. В некоторых маршрутках сейчас придется платить от 33 до 35 рублей за пассажира. Это касается тех, кто оплачивает проезд банковской или проездной картой. Оплата наличными осталась на уровне 30 рублей.

Такую меру частники аргументируют подорожанием ГСМ, запчастей и необходимостью платить зарплаты водителям.

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