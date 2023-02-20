Шесть чиновников войдут в состав Совета директоров омского аэропорта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В состав Совета директоров омского аэропорта войдет шесть чиновников областного правительства. Об этом сообщает «Город55».

В числе кандидатов, выдвинутых областным правительством, которое является владельцем 85% акций, следующие лица: вице-губернатор Дмитрий Ушаков, первый замминистра имущественных отношений Александр Матненко, замминистра Ольга Лузина, первый замминистра финансов Юрий Наделяев, первый замминистра транспорта Дмитрий Пестряков, а также начальник отдела господдержки и развития перевозок Управления пассажирских перевозок в минтрансе Татьяна Малкова. В ревизионную комиссию предложена начальник отдела ГУФК Галина Бойко.

Отметим, что окончательное решение будет принято в рамках собрания акционеров.

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