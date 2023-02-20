Жительницы Омска готовы потратить на подарки к 23 февраля всего 2,7 тыс рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал поиска вакансий SuperJob выяснил, сколько омичи тратят на подарки на День защитника Отчества.

Как выяснилось, жители Омска потратят на подарки к 23 февраля в среднем 2700 рублей. По сравнению с прошлым годом подарочный бюджет вырос на 300 рублей. В среднем россияне готовы потратить 3100 рублей на подарки, что на 400 рублей больше, чем в 2022 году.

Как следует из данных опроса, самый большой подарочный бюджет — в Москве и Краснодаре (3700 и 3600 рублей соответственно), а самый маленький — в Перми (2300 рублей).

— Женщины готовят подарки на 23 февраля чаще мужчин, но тратят на них меньше, — отмечают аналитика портала.

Примечательно, что с каждым годом все больше женщин отказываются дарить какие-либо подарки мужчинам на День защитника Отечества. Если в 2019 году тех, кто не придерживается этой традиции, было 24%, то сейчас таких 40%.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru