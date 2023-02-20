Обществознание, физика, информатика: омские выпускники определились со списком предметов для сдачи ЕГЭ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В омском минобре сообщили, какие предметы выбирали омские школьники для сдачи ЕГЭ в этом году. 11-классники подавали свои заявления до 1 февраля. Чаще всего будущие абитуриенты собирались сдавать обществознание (подано 4 100 заявок), физику (2 100 обращений) и информатику (1 800 желающих).

Далее в списке идут биология — 1600, истории — 1500, английский язык — 900, химия — 900, литература – 800, география – 375 заявлений, немецкий язык — 9 человек, французский – 5, китайский – 4.

Обязательный экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ сдадут 8 200 школьников, математику - 8 071 ученик. Последний предмет приблизительно на равных делят между собой профильное и базовое направления.

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