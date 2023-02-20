На всей территории Омской области с 20 февраля стартуют масленичные гуляния

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области масленичную неделю (с 20 по 26 февраля) пройдет масса мероприятий как областном центре, так и в районах.

Так, до 4 марта омичей ждут в Этнопарке «Музей сказки «Васин хутор». Там Скоморох, Баба Яга, Блинчик Тёпа и Василиса проведут состязания между Весной и Зимой, традиционные русские забавы и хороводы. В конце праздника всех гостей ждет скатерть-самобранка с ароматным чаем и картошкой, запеченной в русской печи. Справки по телефону: 209-299

Традиционные праздничные мероприятия пройдут 25 и 26 февраля и в музее-заповеднике «Старина Сибирская» в Большереченском районе. Гостей ждут масленичная лотерея, блинные потехи, обжорные ряды на сытном дворе, сжигание чучела Масленицы и многое другое. Справки по телефону: 8-902-674-70-70.

26 февраля в 13:00 начнутся «Масленичные гуляния» на площади перед Омским Домом Дружбы, расположенном по адресу: улица 5-я Рабочая, 44. Омичей ждет ярмарка, театрализованная программа «Как на масленой неделе!», мастер-класс по изготовлению своими руками тряпичной куклы «Масленичка-солнышко» и множество других активностей.

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