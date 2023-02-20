Омский бизнесмен Межунц сообщил, что не продает свой молзавод за миллиард рублей

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Несколько дней назад омские СМИ со ссылкой на ЦИАН сообщили новость о продаже местного молзавода. В объявлении о продаже действующего производства молочных продуктов и сыра была указана цена - 1 миллиард рублей и возможная выручка. Как удалось узнать «СуперОмску», на самом деле ООО «Меж-компани» не продается. Об этом сообщил владелец бизнеса Сейран Межунц.

- Это какая-то ерунда, я не знаю, кто это разместил! Когда-то объявление висело, лет 5-7 назад, а сейчас никто ничего не продает, - отреагировал единственный владелец. - Весь город теперь буквально гудит: мне все главы министерств, надзоры, все молочники, покупатели позвонили уже...не знаю теперь, кому претензию предъявить сейчас. Причем там даже ни адреса нет правильного, ни площадей.

Он подтвердил факт обращения к агентству-посреднику, «от имени» которого вновь выставлен на продажу завод, однако заявил, что его представители ранее получили наказ «отозвать» объявление.

В подтверждение своей правоты собственник рассказал, что завод, наоборот, развивается, а не пытается скинуть активы.

- У нас все стабильно - реально обороты каждый год на 20-30% поднимаются. Тем более у меня есть кому оставлять это все, поэтому никакого повода для продажи нет, - заверил Межунц.

По итогам 2021 года выручка завода достигла 1,2 млрд рублей. Для сравнения, 2019 финансовый год закрыт с выручкой на порядка 440 млн рублей. В 2021 году штат компании вырос - с 44 до 50 человек.

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