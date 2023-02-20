Омский дептранс попросил автошколы убрать учебные машины из центра города

Фото: Олег УКЛАДОВ

Омский дептранс 20 февраля 2023 года обратился к городским автошколам с просьбой убрать из центра города учебные машины. Мера необходима из-за возросшей нагрузки на дороги и возможные пробки в районе Ленинградского моста. Инициативу при этом поддержали в региональном УМВД.

- Существует ряд требований, предъявляемых к маршрутам, на которых проводится обучение вождению и приём квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий. Я обращаюсь к руководству автошкол города Омска с рекомендацией по временному исключению некоторых направлений из перечня учебно-экзаменационных маршрутов на период проведения ремонтных работ на Ленинградском мосту, – заявил глава омского департамента транспорта Вадим Кормилец.

Однако запреты не распространяются на учебные маршруты общественного транспорта. Отметим, что с момента перекрытия моста - 15 февраля - в центре Омска периодически образуются огромные пробки.

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