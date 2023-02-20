В Омске открыли продажу прямых билетов в Симферополь на майские праздники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания жд-перевозок «Гранд сервис экспресс» открыла продажу билетов на майские праздники. Уехать в Крым из Омска можно будет 3, 7 мая или в другие, более поздние, даты. Билет обойдется в 7 700 - 9 600 тысяч рублей, в зависимости от места расположения полки. Та же поездка в купе обойдется уже в 12 600 - 17 000 рублей. Обратно можно доехать за 10 000 рублей.

При этом прямое сообщение есть и в марте, но цены на билет принципиально отличаются. В частности, билеты на 20-23 марта в Симферополь стоят 5 200 - 10 700 рублей. Обратный путь перевозчик оценивает в ту же сумму.

Авиаперелеты в этом направлении из Омска были отменены еще год назад.

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