62% омичей пожаловались, что не могут уделить время семье из-за работы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики портала поиска работы «Зарплата.ру» выяснили, успевают ли омичи отдохнуть после рабочей будней.

Согласно результатам исследования, 80% опрошенных приходится несколько раз в неделю работают сверхурочно. Еще 18% заявили, что перерабатывают каждый день. При этом лишь чуть больше половины омичей (53%) отметили, что им за это доплачивают.

Основными причинами переработки жители Омской области называют следующие: нежелание откладывать задачи на потом, перфекционизм, боязнь быть уволенными. Еще часть опрошенных рассказали, что зачастую начальство перекладывает на них работу, которую обычно должны выполнять коллеги. Некоторые респонденты поделились, что перерабатывают размытого рабочего графика на удаленке.

Более 20% омичей признались, что им приходится трудиться во время отпуска. Еще 16% работают каждые выходные.

70% жителей региона поделились, что из-за работы им не хватает времени на хобби. Еще 62% респондентов пожаловались, что из-за нее они успевают уделить время близким.

Работа мешает и выспаться. Так, каждый третий омич признался, что спит меньше 6 часов в сутки. Восьмичасовой сон могут позволить лишь 27% опрошенных.

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