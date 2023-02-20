Омичей в марте ждут две мощные магнитные бури

Метеозависимым придется потерпеть. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН опубликовала традиционный прогноз магнитных бурь в Омске на 27 дней.

По прогнозу ученых, завтра, 21 февраля, магнитосфера будет возбужденной. Геомагнитные возмущения возможны также 5,7 и 15 марта.

В марте в Омске ожидаются сразу две магнитные бури — 6 и 19 марта.

Фото: скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Напомним, в дни магнитных бурь метеозависимым омичам следует быть предельно острожными. Важно оградить себя от возможных стрессов и нагрузок. Специалисты рекомендуют пить больше воды и воздержаться от употребления соленой пищи и спиртного. Бури могут также сказаться на работе электроприборов.

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