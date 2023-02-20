В Омске ПАЗ влетел в «Ладу Весту», легковушка от удара сбила 53-летнюю женщину

Фото: Госавтоинспекция

В Омске пассажирский автобус влетел в остановившуюся перед пешеходным переходом легковушку. От удара машина проехала вперед и сбил женщину-пешехода.

По предварительной версии, 48-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту Омск-Качесово, двигался по улице 25-й Северной. В районе дома №63 он врезался остановившуюся перед пешеходным переходом «Ладу Весту», за рулем которой находился 22-летний парень. От удара сзади легковушка продвинулась вперед и сбила 53-летнюю женщину, переходившую проезжую часть. Ее с травмами доставили в больницу.

Фото: Госавтоинспекция

Три пассажира, находившиеся в салоне автобуса в момент ДТП, не пострадали.

Признаков опьянения ни у одного из водителей не обнаружено. Полицейские проводят проверку, по итогам которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

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