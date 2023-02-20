Госавтоинспеция предупредила омских водителей о надвигающей непогоде

В условиях непогоды водителям стоит быть предельно аккуратными при совершении маневров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий на территории Омской области. По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы возможны осадки в виде снега.

Ведомство просит автомобилистов соблюдать ПДД, дистанцию и боковой интервал при движении, а также быть аккуратными при совершении маневров.

— В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП. Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части, и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор ограничен, — отметили в Госавтоинспекции.

Пешеходам также стоит помнить о правилах безопасности при переходе проезжей части. Переходить через дорогу стоит только убедившись, что вас видят и пропускают.

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