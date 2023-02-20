Жители Омска пожаловались на кучи снега на тротуаре на улице Октябрьской

Фото: паблик «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

Накануне омичи пожаловались в социальных сетях на тротуар на улице Октябрьской, заваленный кучами грязного снега.

По словам автора поста в паблике «Аварийный Омск», из-за обилия снега горожанам приходится идти чуть ли не по дороге. Особенно сложная ситуация в рабочие дни, когда здесь паркуется автомобили.

— Вот такой тротуар у Росреестра. Людям ходить только по дороге, и это выходной, в будни там парковка. В общем позор и всё такое, — говорится в посте.

Омские власти пока никак не прокомментировали данную информацию.

По наблюдениям автора материала, проблема с тротуаром на этом участке улице наблюдается уже несколько лет.

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