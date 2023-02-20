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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 6:19

В Омске поймали жителя Казахстана, рассекавшего по дорогам на МАЗе без прав

Большегруз жителя соседнего государства изъяли и поместили на специализированную стоянку
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: Госавтоинспекция.

Фото: Госавтоинспекция.

Сегодня утром, 20 февраля, на 11-м километре дороги Троицкое-Чукреевка внимание экипажа ДПС привлек большегруз МАЗ, выехавший на встречную полосу.

Госавтоинспекторы потребовали, чтобы нарушители немедленно остановился. Как выяснилось, за рулем большегруза находился 33-летний житель Казахстана. Прав на управление транспортным средством у водителя не оказалось.

В отношении мужчины завели административные делопроизводства за управление транспортным средством без прав и за выезд на встречную полосу. Большегруз поместили на специализированную стоянку.

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