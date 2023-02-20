В Омске 19-летняя студентка перевела мошенникам 290 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске 19-летняя студентка стала жертвой классической схемы телефонных аферистов.

На телефон молодой омички поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудники службы безопасности банка. Собеседники убедили девушку, что некто пытается похитить ее сбережения. Студентка последовала инструкциям звонивших отправила 290 тысяч рублей на так называемый «безопасный счет». Осознание о чудовищной ошибке пришло только после перевода денег.

В настоящее время по факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Отметим. по информации УМВД России по Омской области, за минувшие сутки на территории региона были зарегистрированы 15 случаев дистанционного хищения денежных средств.

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