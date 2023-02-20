В микрорайоне «Ясная поляна» под Омском начали строительство школы на 1122 места

Фото: пресс-служба минстроя Омской области

Компания ООО «Капитал Развитие» приступила к строительству школы на 1122 места в микрорайоне «Ясная Поляна». Об этом сообщили в пресс-службе минстроя Омской области.

Подрядчик уже очистил и огородил территорию стройплощадки, завез сваи и песок. Сейчас строители снимают грунт под котлован.

По проекту здание школы будет состоять из нескольких корпусов разной этажности — от 2 до 4 этажей. Общеобразовательное учреждение откроет свои двери для ребятишек ориентировочно к концу 2024 года.

Напомним, московская компания ООО «Капитал Развитие» также возводит школу в омском микрорайоне «Серебряный берег». В минувшие выходные ее стройплощадку посетили мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Василий Попов.

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