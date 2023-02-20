На страже закона

Две попытки вывезти почвогрунт и рассаду без фитосанитарных сертификатов не допустили должностные лица Управления 9 февраля. На ФКП «Черлакский» во время досмотра автобуса маршрута Омск-Павлодар у одного из пассажиров обнаружили 182 штуки рассады петунии, а документов, подтверждающих ее фитосанитарную безопасность, не было. В этот же день на ФКП «Исилькульский» специалисты ведомства пресекли вывоз более 17 тонн торфа без нужных документов. В итоге грузовое авто с торфом вернулось в Россию для устранения этих нарушений, рассада петунии передана представителю собственника груза, а в отношении нарушителей возбуждено административное производство по ст.10.2 КоАП РФ.

В общей сложности в первую декаду февраля должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области на российско–казахстанском участке госграницы проконтролировано 660 транспортных средств, перевозивших более 16 тысяч тонн растительной продукции. В основном из региона вывозили зерно - на экспорт его отправлено более 15 тысяч тонн.