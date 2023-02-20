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НовостиОбщество20 февраля 2023 4:14

В Омской области проверят состояние 150 дорог, отремонтированных за последние 4 года

Проверки стартуют в апреле
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омской области этой весной проверят состояние свыше 150 участков дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2019-2022 годах.

К обследованию дорог сотрудники КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» с представителями Сибуправтодора и подрядчиками приступят в апреле. Комиссия проверит дорожное полотно на наличие дефектов покрытия, обочин, разметки и дорожных знаков.

По итогам проверок подрядным организациям направят предписания об устранении выявленных дефектов.

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