Десятки тысяч омичей завтра останутся без воды почти на сутки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске завтра, 21 февраля, из-за ремонтных работ без воды почти на сутки останутся десятки тысяч жителей Центрального округа.

Так, с 03:00 до 23:00 в связи заменой авариной задвижки по адресу: ул. Осоавиахимовская – 21 Северная, от водоснабжения будут отключенные здания:

1. ул. Тарская 145к1, 149, 149а – административные здания;

2. ул. 9 Северная 99к1 - жилой дом с административными помещениями;

3. ул. 9 Северная 99 – первомайский районный суд;

4. ул. Орджоникидзе 162 (9 северная 95), 162б – жилые дома с административными помещениями;

5. ул. Орджоникидзе 164 – гипермаркет мебели;

6. ул. Тарская 151а – жилой дом 2 эт;

7. ул. 14 Северная 151Б – жилой дом;

8. ул. Красный пахарь 99, 99/1 - жилые дома с административными помещениями;

9. Ул. Красный пахарь 125а – Спецприемник для содержания лиц подвергнутых административному аресту;

10. ул. Совхозная 101а – жилой дом 2 эт;

11. ул. 2 Совхозная 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 87Б, 163 – жилые дома 2 эт;

12. ул. 2 Совхозная 19а, 21, 21/1, 21/2 – административные здания;

13. ул. 2 Совхозная 25/1 – банкетный зал, магазин;

14. ул. Совхозная 11/1, 15/1 – жилые дома с административными помещениями;

15. ул. 13 Северная 157а, 157ак2, 157ак3 – административные и производственные, здания, СТО;

16. ул. 16 Северная 144а – жилой дом 2 эт;

17. ул. 16 Северная 150, 150к1 – жилые дома с административными помещениями;

18. ул. 17 Северная 77, 77ак1

19. ул. Осоавиахимовская 172, 172/1 – административные и хоз. здания;

20. ул. Герцена 197А – административное здание;

21. ул. 18 Северная 91 – школа №113;

22. ул. Осоавиахимовская 157, 159, 181к1, 181к3, 183/1, 185к3 жилые дома с административными помещениями;

23. ул. Осоавиахимовская 161а, 161б – административные, производственные здания;

24. ул. Осоавиахимовская 185к1 – детский сад №174;

25. ул. 24 Северная 93к2, 93к4 – жилые дома с административными помещениями;

26. ул. 28 Северная 20 – жилой дом с административными помещениями;

27. ул. 17 военный городок 339, 340, 341, 353, 354, 355, 356 – жилые дома 1 эт;

28. ул. 17 Военный городок 353, 354, 361, 362, 364, 366, 367, 367/1, 368, 369 – жилые дома 2 эт;

29. ул. 17 военный городок 2 – административное здание в/ч;

30. ул. 17 военный городок котельная в/ч;

31. частный сектор по ул. Осоавиахимовской от 1-ой до 27 Северной. по ул. Совхозной и 2 Совхозной, по ул. 6-й, 14-й Северной

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