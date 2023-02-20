С начала 2023 года мошенники похитили у омичей 70 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омской области продолжает расти количество дистанционных преступлений. Омичи все чаще становятся жертвами телефонных и интернет-мошенников.

Как следует из данных правоохранительных органов, только с начала 2023 года на территории региона были зарегистрированы 613 дистанционных хищений средств. Для сравнения в 2022 году — 576.

С начала года омичи отдали злоумышленникам в общей сложности 70 миллионов рублей. В прошлом году аферисты похитили у жителей региона 81,2 миллиона рублей.

За прошлую неделю на территории Омской области были зарегистрированы 84 подобных преступления. Сумма ущерба составила 9,9 миллиона рублей.

Как рассказали в областной прокуратуре, мошенники взяли на вооружение новый способ для хищения денег у омичей. Теперь они пользуют приложениями-клонами, в том числе банков.

Так, 15 февраля, неизвестные, используя приложение-клон «SBOL» (приложение «Сбербанка»), похитили с банковской карты жителя Омска 15 тысяч рублей.

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