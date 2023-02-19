В 2022 году от малого и среднего бизнеса в Омской области было перечислено свыше 22 миллиардов рублей налогов

В 2022 году от малого и среднего бизнеса в налоговые органы было перечислено в консолидированный бюджет области 22,6 млрд рублей. Почти половину суммы — 11,2 млрд рублей — заплатили микропредприятия. - Налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства в 2022 году выросли почти на 3,2 млрд рублей. От малого бизнеса объём поступлений вырос почти на 1,2 млрд рублей, от среднего — на 693 млн рублей. Федеральные и региональные меры поддержки, при условии, что в области действуют пониженные ставки по налогам, позволили омскому бизнесу приумножить финансовые результаты. Этому способствовали на всех уровнях власти. Губернатор Омской области Александр Бурков принимал важные и своевременные для поддержки бизнеса решения, полномочный представитель президента в СФО Анатолий Анатольевич Серышев поддержал предпринимательские инициативы, федеральное минэкономразвития запустило несколько пакетов мер поддержки, оперативно корректировали их, исходя из запросов бизнеса, − рассказала министр экономики региона Анна Негодуйко. Сейчас в регионе 63 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, больше 61 тысячи — микропредприятия. Работает в сфере омского малого бизнеса 175 тысяч человек.

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