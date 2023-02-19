На севере Омской области снова могут отключить газ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тарская администрация предупредила местных жителей об возможных проблемах с газом. Как заявили в ООО «Тевризнефтегаз», в газопроводе Тевриз-Тара продолжает снижаться давление природного газа. Если случится аварийное отключение, жителей населенных пунктов севера Омской области - Тевризского, Тарского и Знаменского районов - попросили проверить альтернативные источники для обогрева.

- На данный момент в газопроводе Тевриз-Знаменское-Тара понижено рабочее давление. Связано это с увеличенным объемом потребления природного газа на нужды отопления. При этом объемы добычи газа остаются на стабильно высоком уровне – от 27 до 30 тысяч кубометров в сутки. Причину повышения объемов потребления пока установить не удалось, - заявила гендиректор ОАО «Тевризнефтегаз» Александра Панкратова.

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