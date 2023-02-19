В Омске за миллиард рублей продают молзавод в черте города

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте объявлений недвижимости появилось объявление о продаже 6-летнего масло-сырного завода с объемом переработки до 2,5 тысяч тонн молока в год. В сутки предприятие перерабатывает 150-200 тонн молока. В месяц производит более 450 тонн сыра и более 200 тонн масла, а также плавленные сыры, творог и другие продукты.

Производство расположено в Старом Кировске, площадь здания - 15 тысяч квадратных метров, земельный участок в собственности. Стоимость готового бизнеса — 1 млрд рублей.

Как сообщает «Новый Омск», открытый в 2017 году масло-сырный завод принадлежит ООО «Меж-компани». Его учредителем и руководителем является Сейран Межунц. Из данных сервиса rusprofile следует, что 2021 год компания закончила с выручкой в 1,2 млрд рублей, чистая прибыль составляла 36 млн.

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