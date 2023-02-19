В Омске свой новый отель владельцы семьи Фридманов назвали «50/60»

Фото: Омскрегион.

Свою новую гостиницу, построенную в районе Дома Туриста на улице Щербанева в Омске, семья бизнесменов Фридманов назвала «50/60». Отель строился к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году и должен был принадлежать к сети Hilton, но СВО привнесла свои коррективы - чемпионат отменили. А сеть отелей вообще заявила о своем уходе из России.

Инвестором строительства нового отеля стал бизнесмен Илья Фридман. Здание достроили, и даже назначение менять не стали. Сейчас в интернете идет активный набор персонала в гостиницу с загадочным названием.

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