Омский губернатор Бурков отреагировал на сообщение «брошенных» на Украине бойцов и обещал разобраться

Фото: стоп-кадр видео.

Накануне мобилизованные омичи из 504-го танкового полка сняли видеообращение, где пояснили, что после прибытия в ДНР, их полк был расформирован и передан под управление «армии ДНР». Более того, здесь артиллеристов начали переучивать на пехотинцев и собирать деньги на топливо. Примерно два десятка мужчин в масках были очень возмущены этим, а также отсутствием командира. Просили губернатора Буркова и президента Путина разобраться с этим вопросом.

После в телеграм-канале губернатор Омской области Александр Бурков пообещал разобраться с этим вопросом. - По моему поручению министерство регбезопасности Омской области готовит запрос в Министерство обороны для выяснения обстоятельств, озвученных в видеообращении наших бойцов. Детали с расформированием полка, сборами на бензин и переводом военнослужащих в Управление народной милиции ДНР, безусловно, требует разъяснений. Ждем обратной связи, параллельно выходим на командование частей в Донецке, - сообщил омский губернатор.