Минувшей ночью подступы к Ленинградскому мосту перекрыли бетонными ограждениями

Фото: 2ГИС.

Подрядчики продолжают готовить дорожную инфраструктуру к предстоящему ремонту Ленинградского моста в Омске. С сегодняшнего дня движение с Левого берега в центр организовано только по крайней правой полосе.

Как и планировалось, в выходные установили разделительные блоки для организации движения с моста и выезда на Ленинградскую площадь. С 19 по 25 февраля начнут устанавливать такие же блоки на пересечении Ленинградской площади и улицы Ленина в направлении Левого берега.

- Две средние полосы будут перекрыты, въезд на Ленинградский мост будет разрешен с крайней левой полосы, крайняя правая полоса будет предназначена для съезда в направлении Иртышской набережной при разрешающем сигнале светофора, - пояснили в ведомстве.

Движение транспорта по мосту из центра города на Левый берег будет перенаправлено в крайнюю левую полосу. До 25 февраля движение транспорта будет осуществляться по двум полосам: одна полоса в центр и одна полоса движения из центра на Левый берег.

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