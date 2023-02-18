Мэр Омска Сергей Шелест и прокурор Павел Попов вновь посетили стройплощадки важных объектов

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест вместе прокурором города Павлом Поповым и представителями Горсовета вновь побывал на стройплощадках важных социальных объектов.

Одна из точек уже традиционного маршрута — территория троллейбусного депо на улице Ватутина на Левобережье, где сейчас идет реконструкция на средства инфраструктурного кредита.

Сергей Шелест отметил, что благодаря грамотному взаимодействию подрядчика — ООО «Хатман Групп» — и УДХБ процесс перевода ДЭУ Кировского округа на новую площадку с территории депо проходит успешно, в связи с чем работы на объекте идут в соответствии с графиком.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Другой важный объект — школа на 1100 мест в густонаселенном микрорайоне «Серебряный берег». В ходе посещения стройплощадки градоначальник подчеркнул, что подрядчик должен приложить максимум усилий, чтобы минимизировать неудобства для омичей, проживающих вблизи стройки.

Финальным пунктом поездки стал дом на улице 6-й Станционный, возводимый ООО «ДСК-3» для переселенцев из ветхого и аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

— На объекте после нашего последнего его посещения совместно с прокурором города Павлом Валерьевичем Поповым имеются заметные изменения в лучшую сторону. Сформирован план-график для наверстывания сроков, — сказал Сергей Шелест.

Глава города также поручил вице-мэру, директору департамента строительства Михаилу Веселеву взять строительство дома на особой контроль.

Прокурор Омска Павел Попов особо отметил результативность регулярных объездов стройплощадок. По его словам, это дисциплинирует подрядчиков. С этим согласился и Сергей Шелест.