На строительство инфекционной больницы на улице Перелета в Омске потратят 7,7 млрд руб

Фото: эскиз, опубликованный в телеграм-канале Оксаны Фадиной

Строительство новой детской инфекционной больницы на 300 коек в Омске обойдется в 7,7 миллиарда рублей. Новое медицинское учреждение планируют построить к 2027 году. Оно будет расположено на улице Перелета вблизи БСМП-1.

Согласно распоряжению Правительства РФ, на возведение больницы Омская область получит суммарно 5,9 миллиарда рублей из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие здравоохранения». Еще 1,8 миллиарда выделят из региональной казны. Конечная стоимость строительства объекта может изменится.

Фото: эскиз, опубликованный в телеграм-канале Оксаны Фадиной

В медицинском учреждении будет несколько отделений: приемное на 10 коек, воздушной-капельной инфекции на 50 коек, острых респираторных заболеваний на 60 коек, кишечной инфекции на 50 коек, реанимация на 10 коек, внутриутробных инфекций и ВИЧ на 20 коек, нейроинфекций на 50 коек, стенозирующих ларинготрахеитов на 20 коек, гепатитов на 20 коек. Кроме того, в нем появятся лаборатория, прачечная, пищеблок, отделение функциональной диагностики, а также кафедра детских инфекционных заболеваний.

Отметим, заказчиком строительства выступает БУОО «Омскоблстройзаказчик». Ранее губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку руководителя этой организации Егора Кирьякова с формулировкой: за срыв графиков работ на социально значимых стройках региона. Новым директором бюджетного учреждения был назначен Дмитрий Пшеничников.

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