Жительница Омской области потеряла на «инвестициях» 1,8 млн рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Омской области хотела стать инвестором, но попала на удочку мошенников и лишилась крупной суммы.

Рекламу о сверхдоходах от инвестиций при минимальных вложениях 22-летняя сельчанка увидела в интернете. Через два месяца она попыталась вывести «заработанное» со своих счетов, но у нее ничего не вышло. Из-за необдуманных действий девушка потеряла 1,8 миллиона рублей.

Правоохранители проводят проверку, по итогам которой будут установлены все обстоятельства совершенного преступления. Заведено уголовное дело.

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